04 Ağustos 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Rafael Nadal Covid-19 salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacak

Rafael Nadal'dan flaş karar!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.08.2020

Teniste erkekler dünya 2 numarası , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'a katılmayacağını duyurdu.

34 yaşındaki İspanyol tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra bu sene 'ta oynamamaya karar verdim. Dünyadaki durum oldukça karışık, Kovid-19 vakaları artıyor ve hala kontrolümüz yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'da düzenlenecek Madrid Açık'ın da iptal edildiğini hatırlatan Nadal, "Bu, asla almak istemediğim bir karardı fakat bu sefer kalbimi dinlemeye ve şimdilik seyahat etmemeye karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvayı geçen sene kazanan Nadal, toplamda 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etmişti.

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası olan ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Sezonun ilk grand slam turnuvası düzenlenirken, salgın nedeniyle Fransa Açık ertelenmiş, Wimbledon ise iptal edilmişti.



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yılın takası!
Hamilton'dan üst üste üçüncü zafer Hamilton'dan üst üste üçüncü zafer
Lewis Hamilton'dan tarihi zafer! Lewis Hamilton'dan tarihi zafer!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör