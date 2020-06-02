Türkiye Jokey Kulübü Gazi Koşusu'nun yapılacağı tarihi açıkladı
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen yarışların 10 Haziran'da başlayacağını duyururken, Gazi Koşusu'nun yapılacağı tarihi de açıkladı.
TJK'dan yapılan açıklamaya göre, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.
TJK'nın belirlediği programa göre, TBMM Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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