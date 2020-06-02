02 Haziran 2020, Salı

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Türkiye Jokey Kulübü Gazi Koşusu'nun yapılacağı tarihi açıkladı

Gazi Koşusu'nun yapılacağı tarih açıklandı!
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

(), yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen yarışların 'da başlayacağını duyururken, 'nun yapılacağı tarihi de açıkladı.

'dan yapılan açıklamaya göre, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen yarışlar Çarşamba günü başlayacak.

TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.

adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.

TJK'nın belirlediği programa göre, Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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