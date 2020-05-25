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"Mike Tyson'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz"

Mike Tyson'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

kemerini elinde bulunduruna dünya şampiyonu boksör Mahmout 'Manuel' Charr, ünlü boksör ile karşılaşma için görüşmelere başladıklarını ve maçı 'de oynamak istediklerini söyledi.

Efsane boksör 'ın ringlere geri döneceğini açıklamasının ardından bir süredir rakip arayan ve her maç öncesinde 'de yaptığı hazırlıklarla bilinen Dünya Şampiyonu, Müslüman boksör Mahmoud 'Manuel' Charr, Tyson'la görüşmelere başladı. Bu maçı Türkiye'de oynamak istediklerini söyleyen Charr, "Türkiye'de şirketleri olan menajerim da Türkiye'yi çok seviyor. ve 'in menajeri Christian Jger ve bu karşılaşmayı onaylayarak, Amerika'daki avukatları Pat English aracılığıyla (Dünya Boks Birliği) WBA'ya ilettiler" ifadelerini kullandı.

Jager: Teklifimizi ilettik

Christian Jager, Charr için rakip arayışı içinde olduklarını ifade ederek, "2017 yılında kazandığımız WBA Dünya Şampiyonluğu kemerini çeşitli aksilikler nedeniyle bir türlü savunamadık. Dünya Doping Kurulu'nun hatalı test kararı ve ardından korona virüs krizi, yaptığımız tüm planları alt üst etti. Bu durum bize çok zaman kaybettirdi ancak şimdi her şeye hazırız. Boksun duayeni Mike Tyson'a teklifimizi ilettik. Tyson'un formunun çok iyi olduğu gözleniyor. Yeniden dünyaya güzel bir boks ziyafeti çektirmek için bizi çok heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.




Trendelkamp: Maça hazırız

Mahmoud 'Manuel' Charr'ın promotörü Bernd Trendelkamp da uyuyan devin uyandığını belirterek, "Tyson'un yayınladığı son videolarda içindeki savaşçı ruhun yeniden uyandığını ve tekrar ringlere dönmek istediğini açıklaması bizi çok heyecanlandırdı. Böyle bir efsaneye karşı ringe çıkmak isteriz. Sanırım önce 4 rauntluk bir yardım maçı yapacak. Ardından bizim WBA 12 rauntluk dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkabilir. Şu an Charr'ın elinde olan WBA dünya şampiyonluk kemerini daha önce 11 kez Mike Tyson ve 13 kez kazanmıştı" diye konuştu.

Vedat Alyaz: Tyson 53 yaşında

Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management'in Basın Danışmanı , Tyson'un 15 yıldır ringe çıkmadığını belirterek, "2003 yılında iflas ettiğini açıklayan Mike Tyson, o güne kadar 300 milyon dolar kazanmıştı. En son 11 Haziran 2005'te İrlandalı Kevin McBride'a karşı ringe çıkı ve kondisyonu düşük olduğu için kendisinden 15 cm uzun olan genç rakibi karşısındaki raunt arasında maça devam edemeyeceğini açıkladı. Bu karşılaşmadan beş buçuk milyon dolar kazanan Tyson'u 20 bin kişi izlemişti. Fırsat buldukça Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki Müslüman boksör Mahmoud Charr bu maça çıkmayı çok istiyor. Kendisi Türkiye aşığı ve daha önce iki kez de Cumhurbaşkanı 'ı ziyaret etmişti" dedi.


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