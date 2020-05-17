Eugenie Bouchard'a açık artırmada 85 bin dolar
Ünlü tenisçi Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını esnasında yaptığı bağışlarla takdir toplamaya devam ediyor. Kanadalı sporcunun bir hayır kuruluşu için oluşturduğu ve 2 bin 500 dolardan başlayan "Bouchard Paketi" 85 bin dolardan alıcı buldu.
Tenisçi Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını sürecinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile gündeme bomba gibi düşen Bouchard, bu kez bir açık arttırmaya katıldı.
Kanadalı tenisçi, günler öncesinde duyurduğu bir hayır kampanyasında yer alarak açık artırmaya konu oldu. 2 bin 500 dolardan açılan Bouchard pakedi 37 kez teklif aldı ve 85 bin dolardan alıcı buldu.
BOUCHARD PAKETİ'NDE NELER BULUNUYOR?
1- Açık artırmayı kazanan kişi bir misafiriyle birlikte tenis sezonu başladığında Eugenie Bouchard'ın katıldığı herhangi bir turnuvada(grand slam'ler dahil) Bouchard'ın maçını izleyebilecek.
2- Kazanan ve misafiri, Bouchard'ın maçını oyuncu locasında antrenörü ve misafirleriyle birlikte izleyecek.
3- Bouchard, turnuvada giydiği ayakkabıları ve kullandığı raketi imzalayarak kazanana verecek.
4- Ve son olarak kazanan şahıs ve misafiri, Eugenie Bouchard ile birlikte akşam yemeğine çıkacak. Bu seyahatin bütün ücretleri Bouchard ve sponsorları tarafından karşılanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı