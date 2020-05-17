17 Mayıs 2020, Pazar

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Eugenie Bouchard'a açık artırmada 85 bin dolar

Bouchard'a açık artırmada 85 bin dolar
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Ünlü tenisçi Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını esnasında yaptığı bağışlarla takdir toplamaya devam ediyor. Kanadalı sporcunun bir hayır kuruluşu için oluşturduğu ve 2 bin 500 dolardan başlayan "Bouchard Paketi" 85 bin dolardan alıcı buldu.

Tenisçi Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını sürecinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile gündeme bomba gibi düşen Bouchard, bu kez bir açık arttırmaya katıldı.

Kanadalı tenisçi, günler öncesinde duyurduğu bir hayır kampanyasında yer alarak açık artırmaya konu oldu. 2 bin 500 dolardan açılan Bouchard pakedi 37 kez teklif aldı ve 85 bin dolardan alıcı buldu.

BOUCHARD PAKETİ'NDE NELER BULUNUYOR?

1- Açık artırmayı kazanan kişi bir misafiriyle birlikte sezonu başladığında Eugenie Bouchard'ın katıldığı herhangi bir turnuvada(grand slam'ler dahil) Bouchard'ın maçını izleyebilecek.

2- Kazanan ve misafiri, Bouchard'ın maçını oyuncu locasında antrenörü ve misafirleriyle birlikte izleyecek.

3- Bouchard, turnuvada giydiği ayakkabıları ve kullandığı raketi imzalayarak kazanana verecek.

4- Ve son olarak kazanan şahıs ve misafiri, Eugenie Bouchard ile birlikte akşam yemeğine çıkacak. Bu seyahatin bütün ücretleri Bouchard ve sponsorları tarafından karşılanacak.

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