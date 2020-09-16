16 Eylül 2020, Çarşamba

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Voleybolda derbiyi kazanan Halkbank oldu!

Voleybolda derbiyi kazanan Halkbank oldu!
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Voleybolda AXA Sigorta 'nin 2. haftasında oynanan derbisini 'ı 3-1 mağlup eden kazandı. 109 dakika süren mücadele oldukça çekişmeli geçti.

Voleybolda 'nin 2. haftasında oynanan derbisini 'ı 3-1 mağlup eden kazandı.

Ziraat Bankkart: 1 - Halkbank: 3

Salon: TVF Başkent

Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında oynanan Ankara derbisini Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Halkbank kazandı.

Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Van Garderen, , Ter Maat, Atanasov, Muhammed Ertuğrul, Mustafa Cervatoğlu (Çağatay Kır, , Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Yusuf Eken, Halil İbrahim Yücel)

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram)

Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 19-25

Süre: 109 dakika (28, 28, 26, 27)

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