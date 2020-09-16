16 Eylül 2020, Çarşamba
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Ziraat Bankkart: 1 - Halkbank: 3
Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında oynanan Ankara derbisini Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Halkbank kazandı.
Voleybolda derbiyi kazanan Halkbank oldu!
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında oynanan Ankara derbisini Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Halkbank kazandı. 109 dakika süren mücadele oldukça çekişmeli geçti.
Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftasında oynanan Ankara derbisini Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Halkbank kazandı.
Ziraat Bankkart: 1 - Halkbank: 3
Salon: TVF Başkent
Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında oynanan Ankara derbisini Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Halkbank kazandı.
Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Muhammed Ertuğrul, Mustafa Cervatoğlu (Çağatay Kır, Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Yusuf Eken, Halil İbrahim Yücel)
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram)
Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 19-25
Süre: 109 dakika (28, 28, 26, 27)
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