Schumacher ailesinde corona virüs alarmı!

Geçirdiği kaza nedeniyle 7 yıldız yatağa bağlı bir halde ve büyük sağlık sorunları içinde yaşamını sürdüren Formua 1 efsanesi Michael Schumacher ve ailesi için corona virüs alarmı verildi. İsviçre'deki evi karantinaya alındı.

Sağlık durumu nedeniyle corona virüsün risk teşkil ettiği gruba dahil olan Schumacher için ailesi alarm verdi.Ailenin yaşadığı İsviçre'de şu ana kadar 2200'den fazla corona virüs vakası ve buna bağlı 18 ölüm açıklandı.

Genova Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi, Michael'ın virüsten korunması için ekstra tedbirler aldı.

KARANTİNA KORUMASI&NBSP;

Herhangi bir enfekte durumu yaşanmaması için Micheal'ın bir nevi karantina halinde ekstra korumaya alındığı ve ailenin de buna göre hareket edeceği bildirildi.

KESİN ÖLÜM

Corona virüsün Schumacher'e bulaşması halinde kesin ölümle sonuçlanabileceği ifade edildi. 7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in yeri sır gibi saklanırken 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.

Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.

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