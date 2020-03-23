Marcos Llorente'den kız arkadaşına muhteşem bir şaka

Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente yeni akım başlattı. Corona virüs nedeniyle evde karantina altında olan yıldız futbolcu kız arkadaşını çaresiz bırakan muhteşem bir şaka yaptı. 25 yaşındaki futbolcu o anları sosyal medyadan paylaştı.

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