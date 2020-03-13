14 Mart 2020, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 14.03.2020

ABD'de Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak.

1896 yılında başlayan , tarihinde ilk kez ertelendi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti
Fenerbahçe Opet sezonu galibiyetle kapattı Fenerbahçe Opet sezonu galibiyetle kapattı
Bournemouth kalecisi Artur Boruc'ta koronavirüs şüphesi Bournemouth kalecisi Artur Boruc'ta koronavirüs şüphesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör