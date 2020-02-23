23 Şubat 2020, Pazar
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Halkbank set vermedi
Giriş Tarihi: 23.02.2020
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arhavi Voleybol'a konuk olan Halkbank, rakibini 3-0 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arhavi Voleybol'a konuk olan Halkbank, rakibini 3-0 mağlup etti. İlk seti 25-21 alan mavi-beyazlılar, 25-18'le durumu 2-0'a getirdi. Başkent ekibi, 25-16'lık son setle maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Üst üste 4. maçını kazanan Halkbank, ligdeki 10. galibiyetini yaşadı. Son sıraya demirleyen Arhavi ise 19. maçında 17. yenilgisini aldı.
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