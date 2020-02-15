MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17’nci haftasında Fenerbahçe Opet’e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, derbiden 3-2 galip ayrıldı.

Mücadeleye hızlı bir giriş yapan turuncu beyazlıların ilk seti almasında Hande Baladın'ın hücumları önemli bir rol oynarken, 25-17 kazandıkları sette orta oyuncu Yasemin Güveli'nin takım hanesine yazdırdığı 3 blok sayısı da dikkat çekti. Başa baş giden ikinci sette konuk ekip, Tijana Boskovic'in hücumlarıyla set sonuna kadar iyi bir direnç gösterse de, seti 25-23 kaybetti. Kontrolü yeniden ele geçiren Eczacıbaşı VitrA, hızlıca farkı açtığı üçüncü seti 25-10 kazandı. Ev sahibi ekip dördüncü seti 25-19 kazanarak, maçı tie-break setine taşıdı. Son sette bloklarıyla ön plana çıkan turuncu beyazlılar, 8-6 önde girdiği saha değişiminden sonra seti 15-10 kazandı ve böylelikle bu sezon Fenerbahçe Opet karşısındaki dördüncü galibiyetini elde etti. Tijana Boskovic, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, turuncu beyazlılar toplamda 18 blok sayısı elde etti.