15 Şubat 2020, Cumartesi

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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA

Derbide zafer Eczacıbaşı VitrA'nın!
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Giriş Tarihi: 15.02.2020

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17’nci haftasında ’e konuk olan , derbiden 3-2 galip ayrıldı.

Mücadeleye hızlı bir giriş yapan turuncu beyazlıların ilk seti almasında Hande Baladın'ın hücumları önemli bir rol oynarken, 25-17 kazandıkları sette orta oyuncu Yasemin Güveli'nin takım hanesine yazdırdığı 3 blok sayısı da dikkat çekti. Başa baş giden ikinci sette konuk ekip, Tijana Boskovic'in hücumlarıyla set sonuna kadar iyi bir direnç gösterse de, seti 25-23 kaybetti. Kontrolü yeniden ele geçiren , hızlıca farkı açtığı üçüncü seti 25-10 kazandı. Ev sahibi ekip dördüncü seti 25-19 kazanarak, maçı tie-break setine taşıdı. Son sette bloklarıyla ön plana çıkan turuncu beyazlılar, 8-6 önde girdiği saha değişiminden sonra seti 15-10 kazandı ve böylelikle bu sezon karşısındaki dördüncü galibiyetini elde etti. Tijana Boskovic, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, turuncu beyazlılar toplamda 18 blok sayısı elde etti.

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