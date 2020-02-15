15 Şubat 2020, Cumartesi

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Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 VakıfBank

Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor
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Giriş Tarihi: 15.02.2020

, Vestel Venus 'nin 17'nci haftasında 'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, 'nin 18'inci haftasında 23 Şubat Pazar günü 'la Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral
: Özman, B.Çetin, Bahar, Elçin, Zekiye, Deniz, Simay (L), B.Kaygısız
VakıfBank: Maja, Meliha, Milena, Gözde, Ebrar, Kübra, Pınar (L), Melis, Cansu
Setler: 10-25, 16-25, 18-25
Süre: 60 dakika (18', 21', 21')

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