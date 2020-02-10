Rövanş Fenerbahçe'nin

Sultanlar Ligi’nin 15’inci haftasında konuk ettiği rakibini 25-21, 25-23 ve 25-20’lik setlerle geçen F.Bahçe, ilk yarıdaki maçın rövanşını almış oldu.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. İlk sette Fenerbahçe Opet etkili taktik servisler atarak rakibinin oyun kurmasını önledi. Teknik molayı 12-9 önde geçen sarı-lacivertli ekip, seti de 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette taktik servis atışlarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, 25-23 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

EDA ŞOV YAPTI

Üçüncü sette de teknik molayı ikinci sette olduğu gibi 12-8 önde geçen Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı. Sarı Melekler'de kaptan Eda Erdem Dündar, 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekip, 15.maçında 13'üncü galibiyetini aldı ve 38 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım ise 35 puanla 4. sırada kaldı. Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Opet, rakibinden rövanşı da aldı.