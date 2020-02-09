09 Şubat 2020, Pazar

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Milli yüzücü Merve Tuncel'den olimpiyat vizesi

Milli yüzücü Merve Tuncel'den olimpiyat vizesi
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Giriş Tarihi: 09.02.2020

Milli yüzücü , Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakaları'nda milli takım sporcusu 1500 m serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları biletinin sahibi oldu.


BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücü Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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