26 Ocak 2020, Pazar
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Tuğçe bronz getirdi
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Milli judocu Tuğçe Beder, Tel Aviv Grand Prix'de bronz mad alya kazandı.
Milli judocu Tuğçe Beder, Tel Aviv Grand Prix'de bronz mad alya kazandı. İtalyan Milani'yi ipponla yendikten sonra bronz madalya için tatamiye çıkan Tuğçe, Sırp rakibi Nikolic'i altın skorda Waza-ari puanıyla mağlup ederek, 3.'lük kürsüsüne çıktı.
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