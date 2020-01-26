26 Ocak 2020, Pazar

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Tuğçe bronz getirdi

Tuğçe bronz getirdi
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Milli judocu Tuğçe Beder, Tel Aviv Grand Prix'de bronz mad alya kazandı.

Milli judocu Tuğçe Beder, Tel Aviv Grand Prix'de bronz mad alya kazandı. İtalyan Milani'yi ipponla yendikten sonra bronz madalya için tatamiye çıkan Tuğçe, Sırp rakibi Nikolic'i altın skorda Waza-ari puanıyla mağlup ederek, 3.'lük kürsüsüne çıktı.
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