26 Ocak 2020, Pazar

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Muğla’da yat şöleni

Muğla’da yat şöleni
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Giriş Tarihi: 26.01.2020

Muğla'da düzenlenen Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 2. ayak mücadelesinin ilk gününde iki yarış yapıldı.

Muğla'da düzenlenen Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 2. ayak mücadelesinin ilk gününde iki yarış yapıldı. Yatlar, körfez boyunca açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle izleyenlere görsel şölen sundu.
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