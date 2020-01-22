22 Ocak 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Tokyo’da tarih yazacağız

Tokyo’da tarih yazacağız
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlarda şanlı Türk bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası açılış törenine katıldı. Gençler ve sporcularla beraber olmanın heyecan verici olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak gençler var. 2020 Tokyo'da gençlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. Başarılarımızı Tokyo'da yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız. Ümidimiz her branştan sporcularımızda yarınların güçlü Türkiye'sine, her alanda zirveye oynayan Türkiye'ye katkı sağlamak. Amacımız, bu şanlı milleti her daim mutlu kılmak" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Nadal Avustralya Açık’ta ikinci turda Nadal Avustralya Açık’ta ikinci turda
Arda bombası! G.Saray yönetimi bugün... Arda bombası! G.Saray yönetimi bugün...
15 yaşındaki Coco Gauff Venus Williams'ı eledi! 15 yaşındaki Coco Gauff Venus Williams'ı eledi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör