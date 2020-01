Tokyo’da tarih yazacağız

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlarda şanlı Türk bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası açılış törenine katıldı. Gençler ve sporcularla beraber olmanın heyecan verici olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak gençler var. 2020 Tokyo'da gençlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. Başarılarımızı Tokyo'da yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız. Ümidimiz her branştan sporcularımızda yarınların güçlü Türkiye'sine, her alanda zirveye oynayan Türkiye'ye katkı sağlamak. Amacımız, bu şanlı milleti her daim mutlu kılmak" dedi.