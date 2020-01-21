21 Ocak 2020, Salı

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Rafael Nadal Avustralya Açık’ta ikinci turda

Nadal Avustralya Açık’ta ikinci turda
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Giriş Tarihi: 21.01.2020

Sezonun ilk ilk turnuvası olan ’ta heyecan ilk tur müsabakalarıyla devam ediyor. 2019’da Djokovic’e finalde kaybeden Nadal, bu yıl da ilk turu rahat geçti. Tek erkeklerde Dünya 1 numarası olan Nadal, ilk maçında Rod Laver Arena’da karşılaştığı Bolivyalı ’ı 6-2, 6-3 ve 6-0’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ikinci tura çıktı.

İspanyol raket , 'ta Bolivyalı tenisçi 'i 3-0 mağlup ederek ismini ikinci tura yazdırdı.

Tek kadınlar kategorisinde ise Dünya 2 numarası Çekyalı tenisçi Karolina Pliskova, Fransız oyuncu Kristina Mladenovic'i 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, ikinci tura yükselen bir diğer isim oldu.

Ayrıca Dünya 4 numarası Romanyalı tenisçi Simona ise ilk turda karşılaştığı Jennifer Brady'i 1 saat 36 dakika süren mücadelenin sonunda 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 ile geçerek ikinci tura çıktı.

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