Motta inanıyor
Eczacıbaşı'nın baş antrenörü Motta, ligin ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyledi. Başarılı bir devre geçirerek zirve ortağı olduklarını hatırlatan Motta, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
Eczacıbaşı'nın baş antrenörü Motta, ligin ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyledi. Başarılı bir devre geçirerek zirve ortağı olduklarını hatırlatan Motta, "Şampiyon olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda kupayı kaldırmak için çok çalışacağız. İlk yarıdan daha iyi bir performans göstermek için tüm planlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.
ARHAVİ'DE İKİ AYRILIK
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arhavi, 2 oyuncu ile yollarını ayırdı. İsveçli pasör çaprazı Fredric Gustavsson ve Estonyalı smaçör Andrus Raadik'in sözleşmeleleri karşılıklı olarak feshedildi. İki ismin yerine oyuncu arayışları ise hemen start aldı.
KUPADA TEK MAÇ VAR
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1. etap karşılaşmaları, bugün oynanacak tek maçla devam edecek. 13.30'da Arhavi Voleybol ile Halkbank karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT Spor 2'den yayınlanacak. Kupa Voley 1. etabı salı, çarşamba ve perşembe günkü maçlarla sona erecek.
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