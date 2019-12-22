22 Aralık 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

Motta inanıyor

Motta inanıyor
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Eczacıbaşı'nın baş antrenörü , ligin ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyledi. bir devre geçirerek zirve ortağı olduklarını hatırlatan Motta, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Eczacıbaşı'nın baş antrenörü , ligin ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyledi. bir devre geçirerek zirve ortağı olduklarını hatırlatan Motta, "Şampiyon olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda kupayı kaldırmak için çok çalışacağız. İlk yarıdan daha iyi bir performans göstermek için tüm planlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

ARHAVİ'DE İKİ AYRILIK
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arhavi, 2 oyuncu ile yollarını ayırdı. İsveçli pasör çaprazı Fredric Gustavsson ve Estonyalı smaçör Andrus Raadik'in sözleşmeleleri karşılıklı olarak feshedildi. İki ismin yerine oyuncu arayışları ise hemen start aldı.

KUPADA TEK MAÇ VAR
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1. etap karşılaşmaları, bugün oynanacak tek maçla devam edecek. 13.30'da Arhavi Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Spor 2'den yayınlanacak. Kupa Voley 1. etabı salı, çarşamba ve perşembe günkü maçlarla sona erecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bekle bizi Tokyo Bekle bizi Tokyo
İstanbul BBSK avantajı kaptı İstanbul BBSK avantajı kaptı
Avrupalı Arkas Avrupalı Arkas
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör