22 Aralık 2019, Pazar

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İstanbul BBSK avantajı kaptı

İstanbul BBSK avantajı kaptı
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Giriş Tarihi: 22.12.2019

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Çekişmeli geçen ilk seti 30-28 kazanan İstanbul ekibi, ikinci setten de 25-20'lik üstünlükle ayrıldı. Son seti de 25-23 alan turuncu-beyazlılar, maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Etabın ikinci maçı 24 Aralık Salı günü İstanbul'da oynanacak.

DERBİ İNEGÖL BELEDİYE'NİN
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, Bursa derbisinde kazanan İnegöl Belediye oldu. Bursa BŞB'yi konuk eden İnegöl, ilk seti 25-19 aldı. İkinci sette durum eşitlenirken; İnegöl, 25-23 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-1 kazandı. İkinci maç öncesinde avantaj elde eden ev sahibinde Bertuğ 19 sayıyla yıldızlaştı. Rövanş, 26 Aralık Perşembe Bursa'nın ev sahipliğinde olacak.

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