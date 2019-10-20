Marquez Japonya'da da kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini Repsol Honda takımından Marc Marquez kazandı. Sezonun 10. birinciliğine ulaşan Marquez, kariyerindeki birincilik sayısını 54'e çıkararak MotoGP tarihinin en fazla yarış kazanan 3. ismi Doohan'ı yakaladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Japonya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun on altıncı ayağı, Japonya'nın Motegi kentiyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden yapıldı.
Şampiyonluğu garantileyen Marc Marquez, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta üst üste 4, bu sezon 10, kariyerindeki 54. MotoGP zaferine ulaştı.
26 yaşındaki İspanyol sürücü böylece MotoGP tarihinin en fazla yarış kazanan 3. ismi Avustralyalı Mick Doohan'ı yakaladı. Listenin zirvesinde 89 galibiyetle İtalyan Valentino Rossi, 2. sırada da 68 galibiyetle vatandaşı Giacomo Agostini bulunuyor.
Bitiş çizgisini liderden 0.8 saniye sonra geçen Petronas Yamaha'dan Fabio Quartararo 2'nci, Marquez'in 1.3 saniye gerisindeki Ducati'den Andrea Dovizioso ise 3. oldu.
Sezonun 17. yarışı Avustralya Grand Prix'si 27 Ekim'de koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 350 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 231
3. Alex Rins (İspanya): 176
4. Maverick Vinales (İspanya): 176
5. Danilo Petrucci (İtalya): 169
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı