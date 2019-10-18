18 Ekim 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi , yarı final vizesini aldı.

Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan , Kiskut Open Turnuvası'nda sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska'yı ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek geldiği çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle mağlup eden Çağla Büyükakçay adını son dörde yazdırmasını bildi. Son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile mücadele edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Federer: Bir yıl ara vereceğim Federer: Bir yıl ara vereceğim
Federer: Bir yıl ara vereceğim Federer: Bir yıl ara vereceğim
Türk tarihine geçen sporcudan erken veda! Türk tarihine geçen sporcudan erken veda!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör