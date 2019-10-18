Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde
Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yarı final vizesini aldı.
Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan Çağla Büyükakçay, Kiskut Open Turnuvası'nda sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska'yı ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek geldiği çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle mağlup eden Çağla Büyükakçay adını son dörde yazdırmasını bildi. Son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile mücadele edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı