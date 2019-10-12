13 Ekim 2019, Pazar

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Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu
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Giriş Tarihi: 13.10.2019

Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü piste çıktı. Razgatlıoğlu, Arjantin etabındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi.

Aruba-Ducati takımından , son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu 'in 1.56 saniye önünde birinciliğe ulaştı.

4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 3.327 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.

Şampiyonada 12. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 22.00'de yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Jonathan Rea (): 564

2. Alvaro Bautista (): 440

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 290

4. Michael van der Mark (): 287

5. Toprak Razgatlıoğlu: 276



Kaynak: AA
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