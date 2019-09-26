26 Eylül 2019, Perşembe

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Etnospor’da geri sayım

Etnospor’da geri sayım
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

Yeşilköy 'nda 3-6 Ekim'de yapılacak Etnospor Kültür Festivali öncesi bugün basın toplantısı yapılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı , 16 ülkeden katılımcının yer alacağı ve 12 geleneksel spor dalında mücadelenin yaşanacağı organizasyonla ilgili bilgi verecek. Sirkeci Sepetçiler Kasrı'ndaki toplantı saat 11.00'de başlayacak.
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