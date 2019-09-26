26 Eylül 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Etnospor’da geri sayım
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim'de yapılacak Etnospor Kültür Festivali öncesi bugün basın toplantısı yapılacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 16 ülkeden katılımcının yer alacağı ve 12 geleneksel spor dalında mücadelenin yaşanacağı organizasyonla ilgili bilgi verecek. Sirkeci Sepetçiler Kasrı'ndaki toplantı saat 11.00'de başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"