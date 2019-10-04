Kraliçelere yeni sponsor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu. Kraliçeler, 2019-20 sezonu boyunca "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı" olarak mücadele edecek.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu. Kraliçeler, 2019-20 sezonu boyunca "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı" olarak mücadele edecek. Taraflar arasındaki imza töreninin pazartesi günü saat 11.00'de yapılacağı ifade edeldi.