04 Ekim 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Kraliçelere yeni sponsor

Kraliçelere yeni sponsor
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 04.10.2019

Fenerbahçe Kadın 'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu. Kraliçeler, 2019-20 sezonu boyunca "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı" olarak mücadele edecek.

Fenerbahçe Kadın 'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu. Kraliçeler, 2019-20 sezonu boyunca "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı" olarak mücadele edecek. Taraflar arasındaki imza töreninin pazartesi günü saat 11.00'de yapılacağı ifade edeldi.

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