Erdoğan’dan çağrı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “7’den 70’e herkesi Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz. Etkinliklere katılım da ücretsiz” açıklamasında bulundu
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek Etnospor Kültür Festivale öncesi Bilal Erdoğan'dan önemli mesaj var... Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyonun sloganı olan, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sözüyle ilgili konuşmasına başladı, "Bir kararlılık ifadesi var. Hayırlı işlere odaklanma kararlılığı var. Spor bir rekabet alanı. Spordaki bu kararlılık önemli. Geleneğimizde bu kararlılığın yanı sıra cesaret, hedefe odaklanma var" açıklamasını yaptı.
İlk iki gün için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıldığını da belirten Erdoğan, "Ortaokul ve lise öğrencilerinin bu etkinliği ziyaret etmesini bekliyoruz. Etkinlikler ücretsiz ve hafta sonu vatandaşlarımızın 7'den 70'e buraya gelip güzel vakit geçirmesini temenni ediyoruz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de festivalde yer alacak. Depreme yönelik duyarlılık ve eğitimle ilgili çalışmalara da yer vereceğiz. Vatandaşlarımızın depremle ilgili bilinçlendirilmelerini sağlayacağız" diye konuştu.
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