03 Ekim 2019, Perşembe

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Süper Lig’in yıldızları Etnospor Kültür Festivali’inde buluşuyor

Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da
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Giriş Tarihi: 02.10.2019

’nin 4’üncüsünün açılışı Türkiye Süper Ligi’nin en gözde oyuncularını ağırlayacak.

'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan futbolun starları bu kez 'nin açılışında geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.

Falcao, Vedat Muriç Emre Belözoğlu ve Muslera gibi yıldız isimlerin çekişmesi renkli görüntülere sahne olacak.

Organizasyonun açılışı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de 'nda gerçekleştirilecek.

Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak isimler:

Muslera, Falcao, Abdürrahim Albayrak, Emre Belezoğlu, Vedat Muriç, , , , , Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman, Nihat Kahveci ve Fenerbahçeli yönetici Gürel Aydın da katılacak.

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