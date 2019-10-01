01 Ekim 2019, Salı
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Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.
Ramil Guliyev dünya 5'incisi
Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 Giriş Tarihi: 01.10.2019
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.
Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.
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