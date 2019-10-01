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Ramil Guliyev dünya 5'incisi

Ramil Guliyev dünya 5'incisi
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 Giriş Tarihi: 01.10.2019

erkekler finalinde milli atlet , 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.

17. 'nda erkekler finalinde mücadele eden milli sporcu , 5. oldu.

'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.

Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.

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