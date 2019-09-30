30 Eylül 2019, Pazartesi

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Ramil Guliyev finalde

Ramil Guliyev finalde
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Giriş Tarihi: 30.09.2019

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yarı finalinde mücadele eden milli sporcu , finale yükseldi.

'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler yarı finalinde piste çıkan , 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.



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