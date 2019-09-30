30 Eylül 2019, Pazartesi

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Dünya Şampiyonu Habibe, çiçeklerle karşılandı

Dünya Şampiyonu Habibe çiçeklerle karşılandı
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Giriş Tarihi: 30.09.2019

Kazakistan’ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Balıkesirli Habibe, Kocaseyit Havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Karşılama törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Müdürü Yakup Yıldız, Altı Eylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Spor Şube Müdürü İhsan Yılmaz, Burhaniye İlçe Spor Müdürü Sabri Pekşen, Edremit İçe Spor Müdürü Fethi Bilge ile şampiyonun yakınları katıldı.
Türk Havayollarına ait uçakla 'na gelen 17 yaşındaki Dünya Şampiyonu "Hoş Geldin Şampiyon" pankartı ile karşılandı. ve beraberindeki müdürler şampiyona çiçekler verdi. Şampiyon davullar eşliğinde Balıkesir'e uğurlandı.
Havalimanında açıklamada bulunan Habibe Afyonlu, "Hep çalıştım, hep hayalini kurdum. Ve sonunda başardım. Herkesin beklentisini ve kendi beklentimi yerine getirdim. Özellikle final maçında Japon rakibimi o şekilde yenmek bana daha çok gurur verdi. Türk bayrağını sonunda göndere çektirebildim. Her şey için herkese teşekkür ederim. Önümüzde 2020 Olimpiyatları var. Oraya gidemeyeceğimi biliyorum. O yüzden 2024 olimpiyatları için çok sıkı çalışıp aynı tempoda devam etmek istiyorum" dedi.

Habibe'nin başarısına çok sevindiğini anlatan Antrenör Timur Bizsan da, "Habibe kızımız hafta sonu yapılan müsabakalarda dünya şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza attı. Takım halinde de dünya üçüncüsü oldular. Çok sevinçliyiz. Bu ilk basamak oldu. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum Teşekkür ediyorum, bize bu gururu yaşattığı için" dedi.

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