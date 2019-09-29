29 Eylül 2019, Pazar

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Ramil Guliyev yarı finalde

Ramil Guliyev yarı finalde
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Giriş Tarihi: 29.09.2019

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler elemelerinde mücadele eden milli sporcu , yarı finale yükseldi.

'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler elemelerinde piste çıkan , 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.



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