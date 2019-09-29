30 Eylül 2019, Pazartesi

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Necati Er 11'inci oldu

Necati Er 11'inci oldu
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Giriş Tarihi: 30.09.2019

17. 'nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden , 11'inci oldu.

'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler üç adım atlama finali yapıldı.

Organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk olmayı başaran , ilk hakkında elde ettiği 16,34 metrelik atlayışıyla 11'inci sırayı aldı.

Müsabakada ABD'li Christian Taylor altın, aynı ülkeden Will Claye gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise bronz madalya kazandı.

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