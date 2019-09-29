29 Eylül 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Paralimpik milli sporcu , 'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ve Japon takım arkadaşı çift kadınlar finalinde Güney Afrikalı ve İngiliz rakipleriyle karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 7-6, 5-7 ve 10-3'lük setlerle 2-1 kazanan Büşra Ün ve Shiori Funamizu, çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

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