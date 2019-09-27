27 Eylül 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Necati Er'den üç adım atlamada tarihi başarı

Necati Er'den üç adım atlamada tarihi başarı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde , erkekler üç adım atlamada finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki eleme yarışmalarında, erkekler üç adım atlamada , üçüncü ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisinde 6. oldu. Bu dereceyle 22 yaşındaki sporcu, finalde yarışma hakkı elde etti.

Necati Er, atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu.

Avrupa 23 yaş altı şampiyonu , yarışmanın ardından Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesine yaptığı açıklamada, saha içi koşullarının dışarıyla kıyaslandığında gayet iyi olduğunu ve herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

Necati Er, "Finalde işim daha kolay olacak. Önemli olan finale yükselebilmekti, zor olan bölümü geçtim. Finale kalamayacağımı düşünmüyordum, yoksa neden buraya geleyim ki?" ifadelerini kullandı.

12 sporcunun mücadele edeceği erkekler üç adım atlama finali, 29 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te gerçekleştirilecek.

İki milli sporcu elendi
Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 3 bin metre su engelli elemelerinde piste çıkan milli atletler ve , elendi.

Özlem Kaya, 9.48.08'lik derecesiyle yer aldığı birinci seride 13'üncü, Tuğba Güvenç ise 10.13.79'luk derecesiyle ikinci seride 15. oldu.

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