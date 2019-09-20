20 Eylül 2019, Cuma

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Taha Akgül, olimpiyat vizesi aldı

Taha Akgül, olimpiyat vizesi aldı
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Giriş Tarihi: 20.09.2019

, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu , ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. , yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.

Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.

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