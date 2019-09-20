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Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1'de sıradaki durak Singapur
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Giriş Tarihi: 20.09.2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek. Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 16 Eylül Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Bahreyn, , İspanya, Monako, Kanada, Fransa, ve 'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu , ve 'da Hamilton'un takım arkadaşı Fin , ve 'da takımının Hollandalı sürücüsü , son iki yarış Belçika ve İtalya'da ise Ferrari takımının Monakolu genç pilotu kazanmıştı.

Formula 1'de 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 221

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. Charles Leclerc (Monaco): 182

5. (Almanya): 169

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 505 puan

2. Ferrari: 351

3. Red Bull: 266

4. McLaren: 83

5. Renault: 65



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