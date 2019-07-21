21 Temmuz 2019, Pazar

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Filenin Sultanları'nın hedefi olimpiyatı

Filenin Sultanları'nın hedefi olimpiyatı
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Giriş Tarihi: 21.07.2019

Başantrenör Guidetti, “İlk hedef olimpiyat elemelerini geçmek. Avrupa’da madalya kazanmak istiyoruz” dedi. Ay-yıldızlı oyuncular Ebrar ve Meliha da zor görüneni başaracaklarını dile getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "İlk hedefimiz olimpiyat elemesini geçmek. Avrupa'da nerede olduğumuzu biliyoruz ancak madalya kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak için umudumuz ve tutkumuz mevcut" dedi. Guidetti, "İlk hedefimiz olimpiyat elemesini geçmek. Grubumuzdaki Almanya çok güçlü bir ekip, Çin son olimpiyat şampiyonu. Çekya da Challenge Kupası'nı kazanarak geldi. Rakiplere bakınca maçlar zor geçecektir" diye konuştu.

GURUR YAŞATACAĞIZ
MİLLİ oyuncu Ebrar Karakurt, hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, turnuvalarda başarılı olup Türk halkına büyük bir gurur yaşatmak istediklerini dile getirdi. Meliha İsmailoğlu da takım olarak çok önemli 2 turnuvaya hazırlandıklarını aktardı. 25 yaşındaki sporcu, "Olimpiyat elemelerinde 3 önemli maçımız olacak. Daha sonra ülkemizde de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Çok güzel bir mücadeleyle iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

İLKER ALTAN TOKAT PLEVNE'DE

Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Reşat Arığ ile yollarını ayırdıklarını belirtti. Arığ'ın ardından takımın başına antrenör İlker Altan'ı getirdiklerini bildiren Eroğlu, "Hocamız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık" diye konuştu. Altan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da istatistik uzmanı olarak görev yapıyordu.

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