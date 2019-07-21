21 Temmuz 2019, Pazar

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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu

Filenin şampiyonu Türkiye
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 Giriş Tarihi: 21.07.2019

 Altı  finalinde 'yı 3-0 yenen , şampiyon oldu.

Altı finalinde 'yı 3-0 yenen , şampiyon oldu.

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