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Serena Williams yarı finale çıktı

Serena Williams yarı finale çıktı
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Giriş Tarihi: 09.07.2019

Wimbledon'ın favori ismi 'li , yarı finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 8'inci gününde, tek kadınlar çeyrek finalinde 'li rakibi 'yi mağlup eden adını yarı finale yazdırdı.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Williams, dünya sıralamasında 55'inci basamakta yer alan vatandaşı 29 yaşındaki Alison Riske karşısında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi başardı.

2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından 37 yaşındaki Williams, rakibini 4-6, 6-4 ve 3-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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