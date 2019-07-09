09 Temmuz 2019, Salı

DİĞER SPORLAR

Fransa Bisiklet Turu'nda dördüncü etap tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nda dördüncü etap tamamlandı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Le Tour de France) dördüncü etabında, Deceuninck Quick-Step takımından ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen 'nun Reims ve Nancy kentleri arasındaki 213,5 kilometrelik dördüncü etabında, 30 yaşındaki İtalyan , 5 saat 9 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

UAE Emirates takımından Norveçli Alexander Kristoff ikinci olurken, Lotto-Soudal ekibinden Avustralyalı Caleb Ewan yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 56. sırada tamamlayan Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu , sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 5. etabı, Saint-Die-des-Vosges ve Colmar kentleri arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

Organizasyonun 4. etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 14.41.39

2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 14.41.59

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 14.42.04

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Serena Williams yarı finale çıktı Serena Williams yarı finale çıktı
Bursaspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu Bursaspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu
Serena Williams'a Wimbledon'da para cezası Serena Williams'a Wimbledon'da para cezası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör