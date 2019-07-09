Fransa Bisiklet Turu'nda dördüncü etap tamamlandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) dördüncü etabında, Deceuninck Quick-Step takımından Elia Viviani ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Reims ve Nancy kentleri arasındaki 213,5 kilometrelik dördüncü etabında, 30 yaşındaki İtalyan Elia Viviani, 5 saat 9 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

UAE Emirates takımından Norveçli Alexander Kristoff ikinci olurken, Lotto-Soudal ekibinden Avustralyalı Caleb Ewan yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 56. sırada tamamlayan Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 5. etabı, Saint-Die-des-Vosges ve Colmar kentleri arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun 4. etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 14.41.39

2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 14.41.59

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 14.42.04