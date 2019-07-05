05 Temmuz 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Haydi bre pehlivan

Haydi bre pehlivan
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

658. bugün Edirne’de başlıyor. Dev organizasyon 3 gün sürecek ve 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacak. Yarışmalarda geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu favori gösteriliyor.

Dünya tarihinin en eski organizasyonlarından olan bugün Edirne'de başlıyor. Bu sene 658. Düzenlenecek olan dev organizasyon 3 gün sürecek. 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacağı yarışmalarda geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu favori gösteriliyor. Bunun yanında , Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban da başpehlivanlık için favori isimler arasında. Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'ndaki pehlivanlar; 14 kategoride mücadele verecek. Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak. Öte yandan 4 şampiyonluğu bulunan Recep Kara bir daha güreşmeyeceğini açıkladı.
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