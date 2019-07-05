05 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Haydi bre pehlivan
Giriş Tarihi: 05.07.2019
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne’de başlıyor. Dev organizasyon 3 gün sürecek ve 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacak. Yarışmalarda geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu favori gösteriliyor.
Dünya tarihinin en eski organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne'de başlıyor. Bu sene 658. Düzenlenecek olan dev organizasyon 3 gün sürecek. 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacağı yarışmalarda geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu favori gösteriliyor. Bunun yanında Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban da başpehlivanlık için favori isimler arasında. Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'ndaki pehlivanlar; 14 kategoride mücadele verecek. Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak. Öte yandan 4 şampiyonluğu bulunan Recep Kara bir daha güreşmeyeceğini açıkladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"