04 Temmuz 2019, Perşembe

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15 yaşındaki Cori Gauff üçüncü tura yükseldi

15 yaşındaki Cori Gauff üçüncü tura yükseldi
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Giriş Tarihi: 04.07.2019

Sezonun üçüncü tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden 15 yaşındaki ABD'li Cori , üçüncü tura yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasında vatandaşı Venus Williams'ı eleyerek sürprize imza atan , ikinci turda da 2017 yarı finalisti Slovak Magdalena Rybarikova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Maçı 18 "winner", 10 basit hatayla tamamlayan 15 yaşındaki tenisçi, iki kez de rakibinin servisini kırdı.

Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan dünya 313'üncüsü Gauff, Venus Williams galibiyetiyle 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını elde etmişti.

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