30 Haziran 2019, Pazar

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Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 30.06.2019

, 'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2'inci 'nda heyecan devam ediyor. 51 kiloda ringe çıkan , final maçında Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda kazandı. Çakıroğlu, boksta 'ye ilk altın madalyayı kazandırmış oldu.

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