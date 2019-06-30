30 Haziran 2019, Pazar

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93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 Giriş Tarihi: 30.06.2019

93. 'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "" adlı safkan kazandı.

adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi 'nun 93'üncüsü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi.

Nefes kesen yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 22 numaralı adlı safkan kazandı. Bu sonuçla birlikte Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu arka arkaya 5. kez kazanarak yeni bir rekora imza attı.

KAZANANA BÜYÜK ÖDÜL

Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtıldı.

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