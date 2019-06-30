93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi.

Nefes kesen yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 22 numaralı The Last Romance adlı safkan kazandı. Bu sonuçla birlikte Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu arka arkaya 5. kez kazanarak yeni bir rekora imza attı.



KAZANANA BÜYÜK ÖDÜL



Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtıldı.