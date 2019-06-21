21 Haziran 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Cumhurbaşkanıız ilham kaynağımız

Cumhurbaşkanıız ilham kaynağımız
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Kasapoğlu: Yenilenen tesislerimizle daha çok evladımızın spora katılımını sağladık. Bu yolda en güçlü destekçimiz Erdoğan’dır

Mehmet Kasapoğlu, 'da yaz spor okulu etkinliğinin açılışına katıldı. Kasapoğlu, çocukların heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Yıllardır sizlere hizmet ederken, 'daha çok kişiye nasıl ulaşırız' diye düşünüyoruz. Okullarımızın spor salonlarını okul saatleri dışında kullanıma açtık. Böylece daha çok evladımızın bu etkinliklerden faydalanmasını sağladık" dedi ve devam etti:

ONUN AÇTIĞI YOL SAYESİNDE

"Artan, yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla donanımımızı en üst seviyeye taşımış durumdayız. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız ve destekçimiz Cumhurbaşkanımız 'dır. Biz de onun bize açtığı bu yol sayesinde hizmet ulaştırmadığımız bir tek köşe, bir tek kişi kalmayıncaya kadar çalışıyoruz. Sportif başarılarda inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz."

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