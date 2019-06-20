21 Haziran 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Andy Murray kortlara döndü

Andy Murray kortlara döndü
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Büyük Britanyalı , sakatlığı nedeniyle 5 aydır uzak kaldığı tenise döndü.

Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak'ta ameliyat edilen 32 yaşındaki tenisçi, sezonun ilk turnuvası 'ın ilk turunda elendiği 14 Ocak'tan beri ilk defa resmi bir maç oynadı.

'nin başkenti 'da düzenlenen Queen's Club Şampiyonası'nda, çiftlerde mücadele eden Murray ile partneri , bir numaralı seribaşı Juan Sebastian Cabal-Robert Farah ikilisini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak 2017 Wimbledon'da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası sahalardan 11 ay uzak kalan Murray, 2019 Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamada, bir daha tenis oynayamayabileceğini söylemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu gençlerle buluştu Bakan Kasapoğlu gençlerle buluştu
Osaka 2. turda elendi Osaka 2. turda elendi
Del Potro dizinden ameliyat edilecek Del Potro dizinden ameliyat edilecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör