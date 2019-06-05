05 Haziran 2019, Çarşamba

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Filenin Sultanları Bulgaristan’ı rahat geçti

Filenin Sultanları Bulgaristan’ı rahat geçti
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Giriş Tarihi: 05.06.2019

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden , Tayland etabındaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23'lük skorla üstün tamamlayan , Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında 7'nci galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt olurken; ona Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı ile eşlik etti. , Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 14.05'te ev sahibi Tayland'a konuk olacak.

SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin)
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi)
BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.Dimitrova)
SETLER: 25-14, 25-9, 25-23
SÜRE: 1 saat 17 dakika (25, 21,31)

Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019) TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇINDAN KARELER (5 HAZİRAN 2019)

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