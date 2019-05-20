Altın kız İrem

Brezilyalı Caroline Santos’u 21-7 mağlup eden İrem Yaman, altın madalya kazandı. İrem, iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti

İngiltere'nin ​Manchester kentinde düzelnenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, altın madalya alarak tarihe geçti. Çeyrek finalde Çinli Luo'yu 3-2, yarı finalde Fransız Wiet-Henin'i uzatmalarda yenen İrem, Breziyalı Caroline Santos ile final mücadelesine çıktı.



NUR GÜMÜŞTE KALDI



Finalde Brezilyalı rakibini 21-7 mağlup eden İrem, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçerken Tokyo Olimpiyatları için de büyük bir avantaj sağladı. 67 kilo finalinde Çinli Mengyu Zhang'a 18-9 yenilen Nur Tatar Askari, gümüş madalyada kaldı. Nur kazandığı puanlarla Tokyo biletini kaptı.