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Altın kız İrem

Altın kız İrem
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Giriş Tarihi: 20.05.2019

Santos’u 21-7 mağlup eden , kazandı. İrem, iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti

'nin ​Manchester kentinde düzelnenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan , alarak tarihe geçti. Çeyrek finalde Luo'yu 3-2, yarı finalde Fransız Wiet-Henin'i uzatmalarda yenen İrem, Breziyalı Santos ile final mücadelesine çıktı.

NUR GÜMÜŞTE KALDI

Finalde rakibini 21-7 mağlup eden İrem, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçerken Olimpiyatları için de büyük bir avantaj sağladı. 67 kilo finalinde Çinli Mengyu Zhang'a 18-9 yenilen Tatar Askari, gümüş madalyada kaldı. Nur kazandığı puanlarla Tokyo biletini kaptı.

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