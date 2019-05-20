Altın kız İrem
Brezilyalı Caroline Santos’u 21-7 mağlup eden İrem Yaman, altın madalya kazandı. İrem, iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti
İngiltere'nin Manchester kentinde düzelnenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, altın madalya alarak tarihe geçti. Çeyrek finalde Çinli Luo'yu 3-2, yarı finalde Fransız Wiet-Henin'i uzatmalarda yenen İrem, Breziyalı Caroline Santos ile final mücadelesine çıktı.
NUR GÜMÜŞTE KALDI
Finalde Brezilyalı rakibini 21-7 mağlup eden İrem, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçerken Tokyo Olimpiyatları için de büyük bir avantaj sağladı. 67 kilo finalinde Çinli Mengyu Zhang'a 18-9 yenilen Nur Tatar Askari, gümüş madalyada kaldı. Nur kazandığı puanlarla Tokyo biletini kaptı.
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