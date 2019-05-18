Taha Akgül: "Genciz ve başarılı bir jenerasyon yakaladık"

Bin 300 rakımda bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Serbest Güreş Milli Takımı, günde tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli güreşçi Taha Akgül, yaptığı açıklamada, üst seviyede bir başarı ile Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktıklarını ve kampa girerek bu yılki Avrupa Oyunları ile Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Kamp süresince tüm arkadaşlarının oruç tutarak ibadetlerini yerine getirdiğini, Topuk Yaylası'nın havasının serin ve temiz olmasının ibadetlerini yapmada yardımcı olduğunu belirten Taha, "15 günlük kampımıza yaklaşık 4 gün önce başladık. Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah çok iyi hazırlanıp bu şampiyonada başarılı olacağız. Takımımız çok iyi." dedi.

"Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda rakiplerimiz çok ciddi"

Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi dereler elde edildiğine değinen Taha, "Avrupa Şampiyonası ülkemiz ve takımımız adına çok iyi geçti. O şampiyonada 6 puanla şampiyonluğu kaçırdık. İnşallah buna benzer bir başarıyı üzerine koyarak Kazakistan'da Dünya Şampiyonası'nda, daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ekip olarak devam ettireceğiz. Genciz ve başarılı bir jenerasyon yakaladık. Şu an 6 Avrupa şampiyonumuz var. Önceden bu sayı 1'di. Bu sayıyı 6'ya çıkardık. İnşallah dünya şampiyonu sayısını 2 veya 3'e çıkarırsak ve bunun devamında olimpiyat şampiyonu sayısını da arttırırsak çok güzel olacak." şeklinde konuştu.

Şampiyonaları kademeli bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Taha Akgül, şöyle devam etti:

"Öncelikle dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda rakiplerimiz çok ciddi, fakat olimpiyatların stresi çok farklı. Dört yılda bir yapıldığı için telafisi olmuyor. Dünya şampiyonası yapıldığı için ertesi yıl telafi edebilirsin. Olimpiyat bambaşka bir atmosfer. Bir kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadım. Diğer madalyalarım bir tarafa olimpiyat madalyam bir tarafa. Bunu ikinci kez başarıp adımı altın harflerle yazdırmak benim için çok büyük bir olay. Bunun için de inanın Avrupa Şampiyonası bitti ertesi gün çalışmalara başladım. Yeni bir şey kazanmadım 6 kez zaten Avrupa şampiyonu olmuştum, 7. kez oldu. Rakiplerimiz bizimle arayı kapatmak için mücadele veriyor ama biz de bu aranın kapanmaması adına çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz."

Türkiye'de son yıllarda tesisleşme adına yapılan yatırımların başarıyı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Taha, Topuk Yaylası'ndaki gibi bütün branşların çalışma yapabileceği tesislerin daha da artması gerektiğini, Ankara dışına çıkmanın kendilerine iyi geldiğini kaydetti.