21 Mayıs 2021, Cuma

DENİZLİSPOR

Mustafa Yumlu Denizlispor'a veda etti!

Yumlu Denizlispor'a veda etti!
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto ekiplerinden Denizlispor'da takımdan ayrıldığını açıkladı.

'den düşen Yukatel Denizlispor'da futbolculardan , takımından ayrıldığını bildirdi.

Yumlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini ancak ayrılık zamanının geldiğini belirtti.

Futbol kariyerinde büyüklerinden öğrendiklerini sahada ortaya koymaya gayret ettiğini aktaran Yumlu, şu ifadelere yer verdi:

"Hüseyin Avni Aker, , , , Şenol Turgay, Necati, Ali Kemal, İskender, Hami, Ünal ve ile harmanlanmış futbol kültürünün kazandırdıklarını yapmaya, terimin son damlasına ve son ana kadar mücadele etmeye gayret ettim. Yediğim ekmek ve işime saygı gösterdim.

İki yıllık süreçte bana sahip çıkan, destekleyen, alkışlayan, yeri geldiğinde haklı eleştirilerde bulunan Denizlispor'un büyük taraftarına ve camiasına en kalbi duygularımla teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Bu güzel kulübü ve şehri yeniden Süper Lig'de görmeyi ümit ediyorum. Şimdi ayrılık zamanı. Aynı ciddiyet, samimiyet ve profesyonellik anlayışı ile başka bir formayı sırtlama ve yine bütün gücümle o forma için mücadele etme ve savaşma zamanı."

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