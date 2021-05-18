18 Mayıs 2021, Salı

DENİZLİSPOR

Hugo Rodallega Denizlispor'a veda etti!

Denizlispor'da ilk ayrılık! Kulübe veda etti
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'de 21. olarak 1. Lig'de düşen 'da ilk ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlı ekipte sözleşmesi biten , kulübe veda ettiğini açıkladı.

'de sezonu 21. sırada tamamlayan Yukatel , 1. Lig'e düşmüştü.

Horozlar'da sözleşmesi sona eren , kulübe veda ettiğini duyurdu.

35 yaşındaki golcü bu sezon yeşil-siyahlılarda 37 maça çıkarken 14 gol 3 asistlik performans göstermişti.

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