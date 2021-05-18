18 Mayıs 2021, Salı
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Hugo Rodallega Denizlispor'a veda etti!
Spor Toto Süper Lig'de 21. olarak 1. Lig'de düşen Denizlispor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlı ekipte sözleşmesi biten Hugo Rodallega, kulübe veda ettiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 21. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, 1. Lig'e düşmüştü.
Horozlar'da sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega, kulübe veda ettiğini duyurdu.
35 yaşındaki golcü bu sezon yeşil-siyahlılarda 37 maça çıkarken 14 gol 3 asistlik performans göstermişti.
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